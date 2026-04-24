14:56
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Власть

Почти 40 процентов скотобоен в Кыргызстане не соответствуют требованиям

Почти 40 процентов скотобоен в Кыргызстане не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом стало известно на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

По данным Ветеринарной службы, в стране 119 убойных цехов. Из них 74 соответствуют ветеринарно-санитарным нормам, а 45 — нет (37,8 процента).

«Организация работы этих объектов в соответствии с требованиями — обязанность местных властей. Мы направили письма всем акимам и мэрам с указанием, какие именно объекты и по каким критериям не соответствуют нормам», — сообщил директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумар Исаков.

Депутат Салтанат Аманова подчеркнула: Кыргызстан — страна с высоким уровнем потребления мяса, поэтому необходимо выносить скотобойни за пределы населенных пунктов или переносить те, что расположены слишком близко к жилым массивам. Она отметила важность приведения их в соответствие со всеми стандартами, особенно в части обустройства канализации.

По ее словам, в 2025 году в стране участились случаи заболевания бруцеллезом и эхинококкозом, и подобные факторы напрямую влияют на эпидемиологическую ситуацию.

Кроме того, поднят вопрос о скотомогильниках (ямах Беккари). На данный момент в стране 241 яма Беккари и 69 мест захоронения скота. Опираясь на доклад Ветслужбы, депутат Салтанат Аманова отметила, что только 38 ям Беккари соответствуют требованиям, при этом есть потребность  в строительстве еще 328 таких объектов.

«Есть случаи, когда ямы для захоронения павшего скота роют в произвольных местах. Их же может размыть селем. Да, решают местные власти, но контролировать и направлять этот процесс должны вы», — обратилась народная избранница к руководству ветслужбы.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рустамжан Балтабаев признал наличие данных проблем и сообщил, что все они включены в план работы ведомства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/371748/
просмотров: 307
Версия для печати
Популярные новости
24 апреля, пятница
14:51
Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр Приему иностранных студентов в КР будет содействовать с...
14:50
Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы
14:45
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
14:43
В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР
14:41
Кыргызский футбол вышел на новый уровень. КФС первым в ЦА получил сертификат ISO