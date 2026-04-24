Корова взамен пособия по бедности. Депутат критикует госполитику

Сегодня на заседании депутатской группы «Ишеним» нардеп Таалайбек кызы Жылдыз отметила: в регионах, в частности в Нарынской области, жители жалуются на то, что им не начисляют пособия по бедности.

«Чтобы понять, как бедно живут там некоторые люди, сотрудники Минтруда должны поехать со мной и посмотреть на месте. Согласно правилам, если у семьи есть одна корова, то пособие не начисляется. И что получается, что семье надо продать единственную корову, чтобы ей стали начислять пособия? Разве это правильный подход? Или если у семьи есть четыре штуки мелкого рогатого скота, тоже нет начисления пособия.

При этом многие молодые семьи живут с родителями, и им также отказывают в господдержке в виде пособий, ссылаясь на наличие скота у родителей. Но зачастую молодые семьи не имеют отношения к этому скоту, поэтому неправильно ограничивать их в выдаче пособий», — считает она.

В Минтруда отметили, что, согласно установленным правилам, если в семье есть одна единица крупного рогатого скота или четыре штуки мелкого рогатого скота, пособие не начисляется. При этом если раньше пособие начислялось при минимальном уровне дохода каждого члена семьи в 1 тысячу сомов, то с 1 сентября эта сумма увеличивается до 1,5 тысячи.

В ведомстве добавили, что для поддержки семей в регионах предусмотрены разные виды пособий.