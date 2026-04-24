Власть

Официальные данные о безработице в КР основываются на опросе 5 тысяч семей

Официальные данные о безработице в КР основываются на ежегодном опросе 5 тысяч семей. Об этом заявлено на заседании депутатской группы «Ишеним».

Депутат Кубанычбек Илимбеков отметил, что согласно данным, официальный уровень безработицы в стране составляет 3,7 процента.

«При этом на одно рабочее место есть 10 претендентов, по данным Минтруда. Складывается впечатление, что реальный уровень безработицы выше, чем это указывается», — добавил он.

Представители Минтруда отметили, что 3,7 процента — уровень безработицы, согласно данным Нацстаткома.

«Ежегодно согласно международной методологии Нацстатком проводит опрос 5 тысяч семей по выявлению безработных граждан. Но надо признать, что неофициальный уровень безработицы может быть выше. Что касается 10 претендентов на одно рабочее место, то речь идет о тех, кто официально зарегистрирован в Минтруда в качестве безработных», — добавили они.
Ссылка: https://24.kg./vlast/371766/
Материалы по теме
Общий уровень безработицы в Кыргызстане составляет 3,7 процента
Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты
В Кыргызстане запретят повторный сбор данных. Нацстатком разгрузит бизнес
Атака на Иран. Арабский регион может потерять до $194 миллиардов
Нацстаткомитет Кыргызстана намерен приобрести внедорожник
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало
В Кыргызстане официальная безработица сократилась на 22 процента
Кыргызстан приблизился к отметке в 7,4 миллиона жителей: новые данные статистики
Индекс доверия кыргызстанцев к власти показал рекордный рост
Утверждена Статистическая программа Кыргызстана на 2026 год
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
24 апреля, пятница
14:56
В Минэнерго пояснили: мечети платят за электроэнергию по социальному тарифу В Минэнерго пояснили: мечети платят за электроэнергию п...
14:51
Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр
14:50
Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы
14:45
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
14:43
В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР