Власть

На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов

На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубометров. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков на заседании депутатской группы «Ишеним».

По его словам, 1 января 2026 года этот объем составлял 9,14 миллиарда кубометров, а потребность страны в электроэнергии в 2025 году составляла более 19 миллиардов киловатт-часов.

«Было выработано собственными силами около 15 миллиардов. Дефицит электроэнергии покрывается за счет импорта», — добавил Алтынбек Рысбеков.

Он отметил, что для устранения дефицита работа ведется по двум направлениям — увеличение мощностей за счет солнечных и ветровых электростанций и реализация долгосрочных проектов, в том числе строительство гидроэлектростанций.
14:56
В Минэнерго пояснили: мечети платят за электроэнергию по социальному тарифу
14:51
Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр
14:50
Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы
14:45
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
14:43
В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР