Власть

На 2026 год квота для иностранных работников в КР составляет 52 тысячи

На 2026 год квота для иностранных работников в КР составляет 52 тысячи. Об этом заявлено сегодня на заседании депутатской группы «Ишеним».

Как отметили представители Минтруда, квота разрабатывается на основе анализа отраслей экономики.

«Разрешение выдается через МИД КР по принципу единого окна. Есть спрос на строительство домов, дорог, в сфере легкой промышленности, услуг, торговли. Как правило, граждане Пакистана, Индии, Бангладеш работают в швейной отрасли», — добавили они.

Депутат Рахат Жунушбаева отметила, что сегодня на рынке труда КР сложился дисбаланс.

«Мы привлекаем иностранную силу в страну, при этом отправляем наших граждан на заработки в другие страны и выдаем пособия по безработице. Было бы хорошо, если бы государство разрабатывало программы, направленные на то, чтобы наши граждане работали на родине. В период сезона на Иссык-Куле требуется много работников, государство должно готовить больше квалифицированных работников в сфере туризма», — отметила она.

Замглавы Минтруда Мирлан Байгончоков отметил, что на внутреннем рынке страны есть рабочие места.

«Например, в том же «Тазалыке» имеется много вакантных мест, но наши граждане не хотят там работать. Поэтому наши уезжают в другие страны, где больше платят. А иностранцы готовы работать даже за невысокую плату. Чтобы покрывать потребность, привлекаются иностранные работники», — добавил он.
Материалы по теме
В I квартале 2026 года на рынке труда востребованы 5 тысяч 243 рабочих места
Драка иностранцев в вузе Бишкека: задержаны двое
В Кыргызстане ограничат регистрацию иностранцев: не более 10 человек в помещении
Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Рост экономики и рабочие места в регионах. Глава кабмина о планах до 2030 года
Кабмин перераспределил полномочия по регулированию иностранной рабочей силы
Камнедробильный завод запустят в городе Манасе
В 2026 году в Кыргызстане планируют открыть 113 промышленных предприятий
В Баткенской области оштрафовали девять иностранцев в рамках операции «Нелегал»
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Бизнес
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
24 апреля, пятница
14:56
В Минэнерго пояснили: мечети платят за электроэнергию по социальному тарифу В Минэнерго пояснили: мечети платят за электроэнергию п...
14:51
Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр
14:50
Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы
14:45
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
14:43
В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР