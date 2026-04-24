Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в КР в 2026 году составит 3,03 сома

Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в Кыргызстане в 2026 году составит 3,03 сома. Об этом на заседании депутатской группы «Ишеним» сообщил директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики КР Тимур Орозалиев.

По его словам, население оплачивает тариф по стоимости 1,37 сома за каждый киловатт.

«Это составляет лишь 45,6 процента от себестоимости, остальная сумма ложится нагрузкой на государство. Каждый год тариф на электроэнергию растет на 20-30 тыйынов. Социальный лимит составляет 700 киловатт электроэнергии», — отметил Тимур Орозалиев.

Он добавил, что сфере энергетики не хватает средств на модернизацию и закупку оборудования.

«Поэтому, согласно среднесрочной тарифной политике, каждый год предусматривается увеличение стоимости тарифа на электроэнергию», — отметил Тимур Орозалиев.

Депутат Суюнбек Омурзаков призвал Минэнерго повысить размер социального лимита для населения в связи с увеличением потребления электроэнергии.