В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР. Об этом заявлено на заседании депутатской группы «Ишеним».

По данным представителей Минтруда КР, для сравнения в 2025 году эта цифра составляла 140 тысяч человек.

«Надо понимать, что данные реестра каждый день меняются. Для вывода наших граждан из реестра проводятся работы с российской стороной. Мы напоминаем, что являемся членами ЕАЭС и просим помочь нашим соотечественникам в исключении из данного списка без выезда из России», — добавили они.

На вопрос депутатов о том, сколько граждан КР сегодня находится за рубежом, в Минтруда отметили, что по данным 2023 года — 717 тысяч граждан.

«Из них 467 тысяч в России. В 2024 году было 456 тысяч, в 2025-м — 530 тысяч, 2026 году — 472 тысячи. Но надо учитывать, что это количество людей по общему пребыванию в РФ, но на учете стоят 270 тысяч граждан КР», — отметили в ведомстве.