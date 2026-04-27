Госорганы Кыргызстана проверят по-новому: закон об аудите внесли в Жогорку Кенеш

В Жогорку Кенеш внесли законопроект «О внутреннем аудите», который полностью меняет систему финансового контроля в госорганах и госпредприятиях.

Документ предусматривает создание единой системы внутреннего аудита во всех государственных структурах.

Аудит станет обязательным инструментом контроля эффективности расходов, управления рисками и предотвращения нарушений.

Ключевое нововведение — внедрение электронного аудита. Проверки смогут проводить дистанционно с использованием информационных систем, что позволит в режиме реального времени отслеживать использование бюджетных средств и снижать коррупционные риски.

Законопроект усиливает независимость аудиторов. Им запрещается вмешательство в их работу, а сами они не смогут участвовать в управленческих решениях, чтобы избежать конфликта интересов.

Отдельно вводится обязательное создание служб внутреннего аудита в ряде госорганов. Их деятельность будет координировать уполномоченный орган, который также займется разработкой стандартов, мониторингом и оценкой эффективности аудита.

Как отмечается в справке-обосновании, реформа направлена на повышение прозрачности, эффективности управления бюджетом и снижение коррупционных рисков в государственном секторе.