Власть

Госорганы Кыргызстана проверят по-новому: закон об аудите внесли в Жогорку Кенеш

В Жогорку Кенеш внесли законопроект «О внутреннем аудите», который полностью меняет систему финансового контроля в госорганах и госпредприятиях.

Документ предусматривает создание единой системы внутреннего аудита во всех государственных структурах. 

Аудит станет обязательным инструментом контроля эффективности расходов, управления рисками и предотвращения нарушений.

Ключевое нововведение — внедрение электронного аудита. Проверки смогут проводить дистанционно с использованием информационных систем, что позволит в режиме реального времени отслеживать использование бюджетных средств и снижать коррупционные риски.

Законопроект усиливает независимость аудиторов. Им запрещается вмешательство в их работу, а сами они не смогут участвовать в управленческих решениях, чтобы избежать конфликта интересов.

Отдельно вводится обязательное создание служб внутреннего аудита в ряде госорганов. Их деятельность будет координировать уполномоченный орган, который также займется разработкой стандартов, мониторингом и оценкой эффективности аудита.

Как отмечается в справке-обосновании, реформа направлена на повышение прозрачности, эффективности управления бюджетом и снижение коррупционных рисков в государственном секторе.
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
