Президент Садыр Жапаров прокомментировал недавний рабочий визит в Российскую Федерацию в интервью Kaktus.media, опровергнув предположения о том, что поездка связана с санкциями или вопросами переименования населенных пунктов. Глава государства подчеркнул, что суверенитет страны исключает возможность вызова президента кем-либо извне, и сообщил, что инициатива о поездке в Москву исходила исключительно от него самого.

По словам Садыра Жапарова, решение о встрече принято после участия в экологическом саммите в Астане, чтобы воспользоваться возможностью и оперативно решить ряд задач. Президент России Владимир Путин сразу поддержал предложение.

В первый день визита лидеры стран более двух часов обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений, после чего для детальной проработки тем срочно вызвали профильных министров.

На второй день состоялась встреча в расширенном составе, по итогам которой все ключевые вопросы урегулировали. Садыр Жапаров выразил благодарность Владимиру Путину за неизменную поддержку по всем направлениям сотрудничества на протяжении последних пяти лет, отметив, что именно такой подход позволяет называть Россию стратегическим партнером Кыргызстана.

Напомним, Садыр Жапаров 23 апреля посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию и провел переговоры с Владимиром Путиным. О поездке СМИ узнали в самый последний момент — от пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.