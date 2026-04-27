Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву

Президент Садыр Жапаров прокомментировал недавний рабочий визит в Российскую Федерацию в интервью Kaktus.media, опровергнув предположения о том, что поездка связана с санкциями или вопросами переименования населенных пунктов. Глава государства подчеркнул, что суверенитет страны исключает возможность вызова президента кем-либо извне, и сообщил, что инициатива о поездке в Москву исходила исключительно от него самого.  

По словам Садыра Жапарова, решение о встрече принято после участия в экологическом саммите в Астане, чтобы воспользоваться возможностью и оперативно решить ряд задач. Президент России Владимир Путин сразу поддержал предложение.

В первый день визита лидеры стран более двух часов обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений, после чего для детальной проработки тем срочно вызвали профильных министров.

На второй день состоялась встреча в расширенном составе, по итогам которой все ключевые вопросы урегулировали. Садыр Жапаров выразил благодарность Владимиру Путину за неизменную поддержку по всем направлениям сотрудничества на протяжении последних пяти лет, отметив, что именно такой подход позволяет называть Россию стратегическим партнером Кыргызстана.

Напомним, Садыр Жапаров 23 апреля посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию и провел переговоры с Владимиром Путиным. О поездке СМИ узнали в самый последний момент — от пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
Материалы по теме
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Новые звезды балета: кыргызстанцы заявили о себе на престижном конкурсе в России
Падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается
В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР
За попрошайничество будут наказывать. Иностранцев могут выдворять из страны
Владимира Путина ждут на саммите ШОС, который пройдет в КР — Садыр Жапаров
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Главы Кыргызстана и Армении усиливают союз. В фокусе торговля и логистика
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
В&nbsp;Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с&nbsp;Владимиром Путиным В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
Распредкомпании заявили о&nbsp;риске монополии рынка и&nbsp;просят президента вмешаться Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
27 апреля, понедельник
13:04
Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспорт...
12:57
Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили
12:46
Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей
12:44
Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе
12:44
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством