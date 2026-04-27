Власть

Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством

Президент Садыр Жапаров в интервью Kaktus.media прокомментировал участие своего младшего сына Нурдоолота в сопровождении криптомиллиардера Джастина Сана во время визита в Ала-Арчу и ответил на вопросы о возможной вовлеченности родственников в государственные дела.

Глава государства сообщил, что присутствие его сына Нурдоолота на встречах объясняется личными и практическими причинами. По словам Садыра Жапарова, из-за плотной работы на госслужбе он редко видится с детьми, поэтому иногда сын сопровождает его.

«Поскольку он хорошо владеет английским языком, он также выступает в роли переводчика. Однако он не участвует ни в каких делах, связанных с государством, и не ведет бизнес с государственными учреждениями», — заявил президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что с момента прихода к власти установил для семьи жесткое правило: «не повторять ошибок прежних президентов». По его словам, ни дети, ни братья не допускаются к государственным должностям. Родственники занимаются частным бизнесом и привлечением инвесторов, но не используют госструктуры в личных целях.

Глава государства также ответил на обвинения в адрес его брата Сабыра Жапарова, чьи фотографии со слитками золота ранее распространились в соцсетях.

Обвинения в причастности брата к махинациям на «Кумторе» он назвал «ложью на 1 тысячу процентов».

«Его единственная необдуманная ошибка заключалась в том, что он поехал в Турцию, посетил завод по переработке золота и сфотографировался с золотом в руках», — пояснил Садыр Жапаров.

По его словам, снимки сделали люди из окружения Сабыра Жапарова на свои телефоны, а затем «продали их».

Президент отметил, что если бы его брат действительно занимался незаконным вывозом золота, он бы не стал так открыто фотографироваться. Кроме того, напомнил: на объектах «Кумтора» с 2021 года внедрена система тотального онлайн-видеонаблюдения, что исключает возможность хищений.
Материалы по теме
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
За попрошайничество будут наказывать. Иностранцев могут выдворять из страны
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Главы Кыргызстана и Армении усиливают союз. В фокусе торговля и логистика
Президент КР прибыл на региональный экологический саммит в Астане
Садыр Жапаров сократил и обновил систему наград, принят новый закон
Президент принял послов пяти стран, дипломаты вручили верительные грамоты
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
В&nbsp;Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с&nbsp;Владимиром Путиным В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
Распредкомпании заявили о&nbsp;риске монополии рынка и&nbsp;просят президента вмешаться Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством