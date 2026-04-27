Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством

Президент Садыр Жапаров в интервью Kaktus.media прокомментировал участие своего младшего сына Нурдоолота в сопровождении криптомиллиардера Джастина Сана во время визита в Ала-Арчу и ответил на вопросы о возможной вовлеченности родственников в государственные дела.

Глава государства сообщил, что присутствие его сына Нурдоолота на встречах объясняется личными и практическими причинами. По словам Садыра Жапарова, из-за плотной работы на госслужбе он редко видится с детьми, поэтому иногда сын сопровождает его.

«Поскольку он хорошо владеет английским языком, он также выступает в роли переводчика. Однако он не участвует ни в каких делах, связанных с государством, и не ведет бизнес с государственными учреждениями», — заявил президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что с момента прихода к власти установил для семьи жесткое правило: «не повторять ошибок прежних президентов». По его словам, ни дети, ни братья не допускаются к государственным должностям. Родственники занимаются частным бизнесом и привлечением инвесторов, но не используют госструктуры в личных целях.

Глава государства также ответил на обвинения в адрес его брата Сабыра Жапарова, чьи фотографии со слитками золота ранее распространились в соцсетях.

Обвинения в причастности брата к махинациям на «Кумторе» он назвал «ложью на 1 тысячу процентов».

«Его единственная необдуманная ошибка заключалась в том, что он поехал в Турцию, посетил завод по переработке золота и сфотографировался с золотом в руках», — пояснил Садыр Жапаров.

По его словам, снимки сделали люди из окружения Сабыра Жапарова на свои телефоны, а затем «продали их».

Президент отметил, что если бы его брат действительно занимался незаконным вывозом золота, он бы не стал так открыто фотографироваться. Кроме того, напомнил: на объектах «Кумтора» с 2021 года внедрена система тотального онлайн-видеонаблюдения, что исключает возможность хищений.