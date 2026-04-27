Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей

В Таласе прошел бизнес-форум Talas Connect, который объединил около 500 участников из разных регионов Кыргызстана. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе полномочного представительства президента в Таласской области.

Мероприятие организовал аппарат полпреда совместно с таласской бизнес-ассоциацией. В форуме приняли участие предприниматели, представители государственных органов, банковского сектора, бизнес-тренеры и молодые стартаперы.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства, инвестиционного климата и поддержки бизнеса в регионах. Особое внимание уделено перспективам роста в Таласской области.

С приветственным словом выступил полномочный представитель президента в регионе Эрмат Джумаев. Он подчеркнул, что Талас обладает значительным потенциалом для развития туризма, перерабатывающей промышленности и производственного сектора.

«Основная цель форума — создать открытую площадку для диалога между бизнесом, государством и экспертами. Талас — это регион с большим потенциалом. Здесь есть идеи и стремление к развитию. Самое важное для инвестора — это люди. Каждый, кто готов инвестировать и развивать регион, имеет для нас большое значение», — сказал Эрмат Джумаев.

Опытные тренеры во главе с известным бизнес-наставником Анатолием Хуаном поделились с участниками полезными советами о современных методах ведения успешного бизнеса, формировании команды, стратегиях продаж и мотивации.

По итогам форума участники отметили важность таких площадок для обмена опытом, поиска партнеров и привлечения инвестиций. Организаторы рассчитывают, что Talas Connect станет регулярной платформой для развития бизнеса в регионе.