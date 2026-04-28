Владимир Путин призвал российских депутатов не зацикливаться на запретах

Президент России Владимир Путин, выступая в Совете законодателей, призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.

По его словам, излишние барьеры тормозят развитие.

Российский лидер также подчеркнул, что законодательный процесс должен быть системным и творческим.

«Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать... — оговорился он. — Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то способов наказания для нарушителей... — это контрпродуктивно».

По словам Владимира Путина, «излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия вечна».

Заседание Совета законодателей было приурочено ко Дню российского парламентаризма. В этом году парламенту в РФ исполнилось 120 лет. Мероприятие прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, где заседала первая Государственная дума Российской империи.

Напомним, в РФ последние годы вводятся запреты в разных сферах. Например, один из последних теперь запрещает размещать на стадионах баннеры против традиционных ценностей.

В разное время под ограничения попали соцсети и мессенджеры, в том числе WhatsApp, Telegram, сервисы Meta, Discord, Signal и многое другое.