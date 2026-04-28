Посла Кыргызстана в Пакистане освободили от должности

Кылычбек Султан освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Пакистане. Указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства.

Кылычбека Султана назначили послом 8 июля 2025 года.

Как уточняется, решение принято на основании поданного им заявления.