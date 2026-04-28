Власть

НАТО может отказаться от практики ежегодного проведения своих саммитов

НАТО рассматривает возможность отказаться от практики ежегодного проведения саммитов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Предлагается пересмотреть традиционный формат регулярных встреч лидеров стран альянса, которые с 2021-го проводятся ежегодно. В этом году саммит НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

В публикации говорится, что среди причин обсуждаемого шага — стремление снизить напряженность в процессе принятия решений и повысить эффективность работы блока. Отдельные источники также связывают дискуссию с возможными политическими рисками, включая потенциально сложные контакты с США в период президентства Дональда Трампа.

По словам одного из дипломатов, рассматривается вариант проведения саммитов раз в два года. При этом, уточняют источники, окончательное решение пока не принято и будет зависеть от позиции руководства НАТО.
