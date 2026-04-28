Власть

Иностранных преподавателей освободят от налогов в Кыргызстане

В Жогорку Кенеш внесен законопроект, направленный на привлечение иностранных преподавателей и развитие системы образования в Кыргызстане.

Документ предусматривает масштабные изменения сразу в три закона — Налоговый кодекс, законы о страховых взносах и о внешней миграции.

Ключевая мера — освобождение иностранных преподавателей и специалистов от подоходного налога, а также от обязательных страховых взносов. Это должно сделать работу в Кыргызстане более привлекательной для зарубежных кадров.

Кроме того, законопроект предлагает упростить миграционные процедуры — иностранные преподаватели смогут получать временный вид на жительство по упрощенной схеме.

Поддержка предусмотрена и для самих образовательных учреждений. В частности:

  • вводятся налоговые льготы для школ, колледжей и вузов;
  • освобождается от НДС импорт оборудования и технологий для учебных заведений;
  • расширяются льготы по налогу на прибыль и налогу с продаж.

В справке-обосновании отмечается, что в стране наблюдается дефицит педагогических кадров, особенно по таким направлениям, как IT, математика, физика и иностранные языки. При этом число учащихся превышает 1,5 миллиона человек, что создает дополнительную нагрузку на систему образования.

Авторы инициативы считают, что предложенные меры позволят привлечь специалистов с международным опытом, внедрить современные образовательные программы и повысить качество подготовки кадров внутри страны.

Законопроект уже внесен на рассмотрение парламента.
Ссылка: https://24.kg./vlast/372210/
Материалы по теме
Председатель ГНС: Президент готовит указ о новых послаблениях для бизнеса
Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение
В Кыргызстане упростили налоговую регистрацию работающих по патенту
«Учить язык — значит любить родину»: парень-дунганин обучает кыргызскому в селах
Перечень иностранных бирж с налоговыми льготами утвердили в кабмине
В Кыргызстане чаще квалификацию повышают учителя школ, чем преподаватели вузов
Завкафедрой и преподаватель Бишкекского колледжа архитектуры задержаны за взятку
Преподаватели вузов брали со студентов деньги за поступление в Китай
Преподаватель колледжа КНУ вымогала у студента 25 тысяч сомов. Ее задержали
Преподавателей Кыргызстана приглашают к участию в педагогическом марафоне
Популярные новости
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
17:13
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в...
17:05
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
17:03
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
16:54
«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты
16:45
Взрыв на заводе в Шопокове