Власть

Комитет Жогорку Кенеша поддержал ратификацию налогового соглашения с Японией

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрел проект закона «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов», подписанного 19 декабря 2025 года в городе Токио. Инициатором выступил председатель кабинета министров КР.

По итогам рассмотрения законопроект был одобрен в первом чтении.

Соглашение направлено на регулирование налоговых отношений между двумя странами, устранение двойного налогообложения доходов, а также предотвращение уклонения от уплаты налогов и налоговых злоупотреблений.
Материалы по теме
Депутат ЖК предложила пересмотреть систему разрешений на экологические проверки
Депутат ЖК предложил пересмотреть систему контроля в строительной отрасли
Депутат Дастан Бекешев заявил о росте цен на госуслуги до 34 процентов
Акыйкатчи обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами
В ЖК одобрили ряд законопроектов о ратификации международных соглашений
В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дороже, штрафы увеличат
Бизнесу обещают защиту: совет при Жогорку Кенеше снова заработал
В ЖК приняли законопроект о процессуальных кодексах и страховании военных
В комитете Жогорку Кенеша обсудили сбои в приложении «Тундук»
Реконструкции моста через реку Нарын быть: президент ратифицировал документ
Популярные новости
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
17:13
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в...
17:05
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
17:03
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
16:54
«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты
16:45
Взрыв на заводе в Шопокове