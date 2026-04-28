Депутат ЖК предложил пересмотреть систему контроля в строительной отрасли

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Дастан Бекешев поручил Министерству экономики рассмотреть действующую политику Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе заседания он выразил обеспокоенность тем, что один государственный орган одновременно разрабатывает нормативные акты, выдает разрешения и лицензии, а затем осуществляет контроль за их исполнением.

«Насколько правильно, что министерство строительства само издает акты, само выдает разрешения и лицензии, а затем само же контролирует? А кто будет наказывать Минстрой?» — отметил депутат.

По его словам, в случае возникновения проблем, связанных с хаотичной или незаконной застройкой, проверки проводят те же специалисты ведомства, которые ранее выдавали разрешения, что может влиять на объективность решений.

Бекешев подчеркнул, что в отрасли нередко возникают спорные ситуации, которые доходят до суда, однако системная проблема сохраняется.

«Мы фактически дали одному органу право и выдавать документы, и контролировать самого себя. В результате у нас идет активная застройка без должного контроля. Даже на небольших участках пытаются возводить многоэтажные дома», — сказал он.

Депутат отметил необходимость изменения подхода, при котором один орган формирует политику, а другой осуществляет контроль. По его мнению, это позволит снизить риски конфликта интересов и коррупционных проявлений в строительной сфере.