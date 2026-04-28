Власть

Депутат ЖК предложил пересмотреть систему контроля в строительной отрасли

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Дастан Бекешев поручил Министерству экономики рассмотреть действующую политику Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе заседания он выразил обеспокоенность тем, что один государственный орган одновременно разрабатывает нормативные акты, выдает разрешения и лицензии, а затем осуществляет контроль за их исполнением.

«Насколько правильно, что министерство строительства само издает акты, само выдает разрешения и лицензии, а затем само же контролирует? А кто будет наказывать Минстрой?» — отметил депутат.

По его словам, в случае возникновения проблем, связанных с хаотичной или незаконной застройкой, проверки проводят те же специалисты ведомства, которые ранее выдавали разрешения, что может влиять на объективность решений.

Бекешев подчеркнул, что в отрасли нередко возникают спорные ситуации, которые доходят до суда, однако системная проблема сохраняется.

«Мы фактически дали одному органу право и выдавать документы, и контролировать самого себя. В результате у нас идет активная застройка без должного контроля. Даже на небольших участках пытаются возводить многоэтажные дома», — сказал он.

Депутат отметил необходимость изменения подхода, при котором один орган формирует политику, а другой осуществляет контроль. По его мнению, это позволит снизить риски конфликта интересов и коррупционных проявлений в строительной сфере.
Материалы по теме
Депутат ЖК предложила пересмотреть систему разрешений на экологические проверки
Комитет Жогорку Кенеша поддержал ратификацию налогового соглашения с Японией
Депутат Дастан Бекешев заявил о росте цен на госуслуги до 34 процентов
Акыйкатчи обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами
В КР предлагают внедрить норму самозапрета на регистрацию недвижимого имущества
Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными
Депутат просит кабмин провести реформирование образовательного контента
В парламенте предлагают заслушать мэрию Бишкека по городским проблемам
В КР повышают ответственность дипсотрудников в зарубежных командировках
В ЖК одобрили ряд законопроектов о ратификации международных соглашений
Популярные новости
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
