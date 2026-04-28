Депутат ЖК предложила пересмотреть систему разрешений на экологические проверки

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Махабат Мавлянова обратилась к заместителю министра экономики Беназир Нурлановой с предложением пересмотреть порядок выдачи разрешений на проведение экологических проверок.

По словам депутата, несмотря на потепление, над Бишкеком по-прежнему сохраняется смог.

Уже май месяц на пороге, однако над Бишкеком по-прежнему сохраняется смог от выбросов заводов. При этом экологические надзорные органы могут проводить проверки предприятий только после получения разрешения через ваше ведомство. Просим упростить этот процесс либо рассмотреть возможность проведения проверок без согласования с Минэкономики. Махабат Мавлянова.

Она также указала, что некоторые промышленные предприятия, зная о предстоящих проверках, могут временно снижать выбросы дыма или маскировать нарушения, а в остальное время, по ее словам, допускают превышение норм выбросов.

Депутат предложила рассмотреть возможность упрощения процедуры допуска экологических инспекторов к проверкам, чтобы усилить контроль за соблюдением экологических норм и улучшить ситуацию с качеством воздуха в столице.