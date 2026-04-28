Депутат ЖК предложила пересмотреть систему разрешений на экологические проверки

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Махабат Мавлянова обратилась к заместителю министра экономики Беназир Нурлановой с предложением пересмотреть порядок выдачи разрешений на проведение экологических проверок.

По словам депутата, несмотря на потепление, над Бишкеком по-прежнему сохраняется смог.

Уже май месяц на пороге, однако над Бишкеком по-прежнему сохраняется смог от выбросов заводов. При этом экологические надзорные органы могут проводить проверки предприятий только после получения разрешения через ваше ведомство. Просим упростить этот процесс либо рассмотреть возможность проведения проверок без согласования с Минэкономики.

Махабат Мавлянова.

Она также указала, что некоторые промышленные предприятия, зная о предстоящих проверках, могут временно снижать выбросы дыма или маскировать нарушения, а в остальное время, по ее словам, допускают превышение норм выбросов.

Депутат предложила рассмотреть возможность упрощения процедуры допуска экологических инспекторов к проверкам, чтобы усилить контроль за соблюдением экологических норм и улучшить ситуацию с качеством воздуха в столице.
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты
Взрыв на заводе в Шопокове