Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом

Председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. В честь визита подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

В рамках визита запланированы переговоры с руководством Кыргызстана, а также посещение культурных и промышленных объектов.