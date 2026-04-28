17:38
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Власть

Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом

Председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. В честь визита подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. 

В рамках визита запланированы переговоры с руководством Кыргызстана, а также посещение культурных и промышленных объектов.
Ссылка: https://24.kg./vlast/372270/
просмотров: 201
Версия для печати
Бизнес
28 апреля, вторник
17:13
17:05
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
17:03
16:54
16:45
