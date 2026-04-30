Власть

В городе Ош сотни жителей оказались в зоне запрета на строительство

Жители сельских управ Толойкон, Учар, Джапалак, Озгур и Достук города Оша не могут получить документы на строительство и реконструкцию своих домов из-за Генерального плана Оша, принятого в 2016 году.

Как сообщил депутат ЖК Уланбек Жаанбаев, по старому документу эти жилые массивы оказались в составе «зеленой зоны», что фактически наложило запрет на любые строительные работы.

По словам парламентария, люди, десятилетиями живущие на землях своих предков, становятся правонарушителями при попытке обновить жилье. В частности, в селе Толойкон местный житель попытался заново отстроить разрушившийся дом деда, однако сотрудники ГАСК выписали ему штраф за незаконное строительство.

В ответ на запрос депутата заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талант Иманакун уулу пообещал, что проблема будет снята в ближайшее время. Он заверил, что новый Генеральный план города Оша утвердят до конца этого года и в нем будут учтены интересы жителей, чьи дома оказались в спорных зонах.
Ссылка: https://24.kg./vlast/372598/
