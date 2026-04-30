Власть

Минтранс потребовал ускорить стройку дорог в Таласе

Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев проинспектировал ход дорожных работ в Таласской области и дал ряд поручений на месте.

В ходе рабочей поездки глава ведомства посетил битумную базу на станции «Маймак». Объект вместимостью 3 тысячи тонн обеспечивает регион асфальтобетонной смесью. Министр поручил расширить территорию базы для увеличения производственных возможностей.

Также он ознакомился с работами на дорогах Чон-Капка и Кичи-Капка. На участке протяженностью 28 километров ведется не только укладка дорожного полотна, но и строительство арыков и пешеходных переходов.

Отдельно министр раскритиковал темпы строительства автодороги Суусамыр — Талас — Тараз и потребовал ускорить выполнение работ.

В ведомстве напомнили, что в 2026 году в Таласской области планируется строительство и ремонт 125,8 километра дорог. В частности предусмотрена реконструкция дороги к комплексу «Манас Ордо» и строительство объездной дороги вокруг него, а также прокладка 10 километров трассы по направлению Талас — Беш-Таш.
Материалы по теме
В Таласской области высадили 83,8 тысячи саженцев тянь-шаньской ели
Мерили землю шагами, документов нет: жители Новопавловки о беспределе с дорогой
Минтранс потребовал ускорить стройку ключевых трасс и навести порядок на дорогах
Талас перекроют на четыре месяца, в городе начали строить 40 километров дорог
В Новопавловке строят дорогу. Владельцам полей компенсацию пока не выдали
В 2026 году в КР построят и отремонтируют более 1,5 тысячи километров дорог
Два эстакадных моста построят в городе Ош
«Вопрос нужно закрыть». Мэр о дороге через кампус «Манаса»
После реконструкции открыта дорога Лебединовка — ГЭС-5
Минтранс реформирует дорожный фонд. Он может собрать около 13 миллиардов сомов
Популярные новости
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5&nbsp;процентов: отдых и&nbsp;отели с&nbsp;выгодой BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
1 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 апреля, четверг
23:41
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
23:23
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти автозапчасти на более чем 1 миллион сомов
23:00
Минздрав КР запускает челлендж «Чистые руки — чистая вода — чистая среда»
22:42
В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации юридических лиц
22:32
Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана разгромила команду Индонезии