Минтранс потребовал ускорить стройку дорог в Таласе

Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев проинспектировал ход дорожных работ в Таласской области и дал ряд поручений на месте.

В ходе рабочей поездки глава ведомства посетил битумную базу на станции «Маймак». Объект вместимостью 3 тысячи тонн обеспечивает регион асфальтобетонной смесью. Министр поручил расширить территорию базы для увеличения производственных возможностей.

Также он ознакомился с работами на дорогах Чон-Капка и Кичи-Капка. На участке протяженностью 28 километров ведется не только укладка дорожного полотна, но и строительство арыков и пешеходных переходов.

Отдельно министр раскритиковал темпы строительства автодороги Суусамыр — Талас — Тараз и потребовал ускорить выполнение работ.

В ведомстве напомнили, что в 2026 году в Таласской области планируется строительство и ремонт 125,8 километра дорог. В частности предусмотрена реконструкция дороги к комплексу «Манас Ордо» и строительство объездной дороги вокруг него, а также прокладка 10 километров трассы по направлению Талас — Беш-Таш.