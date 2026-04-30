Президент Израиля заявил о возможном использовании КР Ираном для обхода санкций

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе государственного визита в Казахстан заявил, что Иран может использовать территорию Кыргызстана в качестве маршрута для контрабанды и схем по обходу санкций. Об этом сообщает издание JNS.

Заявление прозвучало в Астане на встрече с раввинами стран Центральной Азии.

Как сообщается, в ходе беседы раввин Кыргызстана Арье Райхман упомянул о недавнем визите в Бишкек заместителя министра обороны Ирана Резы Талаи Ника. Он отметил, что визит вызвал удивление с учетом текущей геополитической ситуации и недавнего прекращения огня между Ираном и американо-израильским альянсом.

По официальным данным кыргызских СМИ, иранский чиновник прибыл в столицу КР для участия в совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В то же время Ицхак Герцог подчеркнул, что подобные совпадения требуют внимания.

«Ничего не происходит случайно. Иран может пытаться использовать Кыргызстан как маршрут для контрабанды, чтобы получить материалы, доступ к которым мы пытаемся ограничить. Необходимо внимательно следить за этим вопросом», — заявил он, добавив, что намерен поднять эту тему в Иерусалиме.

Во встрече также участвовал посол Израиля в Казахстане и Кыргызстане Йоав Быстрицкий.

Кроме того, участники обсудили недавний инцидент в городе Ош, где в одной из гостиниц появилась табличка с дискриминационной надписью в отношении евреев.

По словам Арье Райхмана, власти Кыргызстана не поощряют антисемитизм, однако в последнее время фиксируются отдельные «тревожные случаи». В свою очередь, Йоав Быстрицкий отметил, что подобные инциденты зачастую связаны с событиями вокруг военной операции Израиля в секторе Газа.

Кроме того, представители еврейской общины обратили внимание на попытки распространения радикального исламизма в Кыргызстане. По словам Арье Райхмана, в этот процесс вкладываются «огромные ресурсы», подразумевая причастность Ирана или других источников.