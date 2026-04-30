Выезд в Россию усложнят, детей лишат упрощенного пересечения границы

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Россией о режиме поездок граждан.

Документ предусматривает обновление правил пересечения границы. В частности предлагается изменить перечень документов, по которым граждане смогут выезжать и въезжать между двумя странами.

Ключевое изменение — исключение свидетельства о рождении как документа для пересечения границы детьми. В дальнейшем для поездок потребуется заграничный паспорт.

Как отмечается в справке-обосновании, соглашение оформлено путем обмена нотами между МИД Кыргызстана и России и подлежит обязательной ратификации парламентом.

При этом предусмотрен переходный период до одного года после завершения всех процедур, чтобы граждане успели оформить необходимые документы.

В кабмине подчеркивают, что изменения направлены на приведение правил в соответствие с национальным законодательством и актуализацию перечня проездных документов.

Законопроект уже прошел согласование профильного комитета и внесен на рассмотрение парламента.