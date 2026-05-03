Атака на Иран. Тегеран передал США план по завершению конфликта из 14 пунктов

Иран передал США свой план по завершению конфликта. Документ содержит 14 пунктов и является ответом на мирный план Вашингтона, сообщает агентство Tasnim.

В публикации указано, что США предлагали заключить перемирие на два месяца, но Иран настаивает на полном урегулировании конфликта в 30-дневный срок.

В иранском плане выдвигаются требования о гарантиях ненападения, выводе американских военных сил из граничащих с Ираном регионов, снятии морской блокады, отмене заморозки иранских активов, выплате компенсаций, окончании военных действий «на всех фронтах», включая Ливан, и новом механизме функционирования Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что еще не читал предложения Тегерана и ему только предстоит ознакомиться с иранским планом.

«Но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал он.