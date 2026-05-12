Власть

Борьба с коррупцией. Депутат предлагает повысить оклад аудиторов Счетной палаты

Депутат предлагает повысить оклад аудиторов Счетной палаты для эффективной борьбы с коррупцией. Об этом Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при обсуждении проекта закона «О внутреннем аудите», инициированного кабмином.

По ее словам, сегодня бюджет страны исполняется с профицитом.

«Если бы госфинансы не транжирились и расходовались эффективно, то коррупции бы не было. Все мы знаем, как сегодня проходят проверки Счетной палаты — некоторые аудиторы никогда не уходят с пустыми руками после проверок. Я считаю, чтобы искоренить коррупцию, можно поднять зарплату аудиторам Счетной палаты. В судебной системе судьи получают по 400 тысяч сомов оклады. Надо также поднять зарплаты и аудиторам. Тогда можно будет ликвидировать коррупцию», — считает Махабат Мавлянова.
