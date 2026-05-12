Пьяных водителей, совершивших тяжелые ДТП, хотят лишить права на амнистию и УДО

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект об ужесточении ответственности для водителей, совершивших тяжелые ДТП в состоянии опьянения.

Согласно проекту, водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили ДТП с особо тяжким вредом здоровью или гибелью людей, хотят лишить права на условно-досрочное освобождение и амнистию.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения».

Как отмечается в справке-обосновании, за последние пять лет в Кыргызстане к ответственности за пьяное вождение привлекли 73 тысячи 349 водителей. За этот период зарегистрировали 1 тысячу 961 ДТП с участием нетрезвых водителей. В авариях погибли 271 человек, еще 3 тысячи 299 получили травмы.

По данным Генпрокуратуры, из 145 осужденных по таким делам 18 человек попали под амнистию, 94 получили пробационный контроль, а еще пятерых освободили условно-досрочно.

Авторы законопроекта считают, что действующие механизмы смягчения наказания создают ощущение безнаказанности и подрывают доверие к судебной системе.