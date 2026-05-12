Алишер Эрбаев: Задержаны 22 экс-сотрудника ГКНБ за различные преступления

В настоящее время число бывших сотрудников Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ), задержанных по подозрению в различных преступлениях, составляет 22 человека. Некоторые из них находятся в следственном изоляторе, другие — под домашним арестом. Об этом на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции сообщил заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев.

Он добавил, что работа по очищению спецслужбы от недобросовестных сотрудников продолжается.

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков 18 марта сообщил, что с 11 февраля из системы спецслужб были уволены семь человек. Кроме того, стало известно, что 83 человека были освобождены от должностей, 13 привлечены к дисциплинарной ответственности, а шесть человек исключены из списка кандидатов на службу в спецслужбе.

Напомним, Садыр Жапаров 10 февраля освободил Камчыбек Ташиев от должности председателя ГКНБ. После этого был задержан и уволен ряд сотрудников ГКНБ. Под арест были взяты бывший начальник главного управления по городу Бишкеку Элдар Жакыпбеков, бывший руководитель следственного отдела управления ГКНБ по Чуйская область Бердибек Боронбаев, бывший сотрудник ГКНБ Сыдык Дуйшомбиев, которого называют близким человеком Элдара Жакыпбекова, а также руководитель 6-го главного управления по особо важным делам ГКНБ Тилек Абдыкалыков.