Ветровые источники. Опыт турецкой компании RHOFA Energy заинтересовал кабмин

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял делегацию из Турции во главе с председателем совета директоров компании RHOFA Energy Хазрети Акдемиром.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере с особым акцентом на использование возобновляемых источников энергии, а именно на строительство солнечных электростанций в Кыргызстане.

Указано, что Турция демонстрирует высокие темпы развития в сфере возобновляемых источников энергии, и в последние годы производство электроэнергии из солнечных и ветровых источников достигло высокого уровня.

Адылбек Касымалиев отметил, что КР заинтересована в использовании этого опыта и развитии практического сотрудничества, привлечении инвестиций и современных технологий.

Хазрети Акдемир выразил заинтересованность в развитии партнерства в сферах инвестиций, торговли и энергетики.

Также планируется обсудить инвестиционные возможности сотрудничества RHOFA Energy с руководителями ряда соответствующих государственных органов.