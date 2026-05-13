В парламенте КР призывают пересмотреть сроки выплаты пенсий. Об этом заявлено сегодня на заседании ЖК.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что пенсионерам начисляют пенсию до 10-го числа каждого месяца.

«При этом работники получают зарплату в конце каждого месяца. Пенсионеры жалуются, что пока им приходит пенсия, по коммунальным платежам уже набегают пени. Так как по закону в случае неуплаты по комуслугам пеня начисляется через 10 дней. Нередко они накапливаются и пенсионерам сложно их выплачивать. Почему бы кабмину не решить вопрос с тем, чтобы выплачивать пенсии в конце месяца, как и всем другим работающим людям?» — вопрошал он.

Заместитель председателя Социального фонда Гульнара Джуматаева отметила, что сроки выплаты пенсий ранее были определены в связи с нагрузкой на бюджет.

«Но хочу отметить, что сейчас пенсии, к примеру за май, выплачиваются до 10-го числа мая, то есть заранее за месяц, который еще не завершен. При этом по комуслугам можно же платить в течение месяца, а не 10 дней», — добавила она.

Однако такой ответ возмутил депутата Гулю Кожокулову, которая раскритиковала чиновницу за незнание сроков начисления пени по просроченным счетам.

«Через 10 дней неуплаты счетов по комуслугам начинают начисляться пени и для пенсионеров это реальная нагрузка. Эти штрафы нельзя автоматически уплатить, нужно идти в отдельную кассу. Мой коллега прав, можно же привести сроки выплаты пенсий к концу месяца, в этом нет большой проблемы», — добавила она.

В Соцфонде пообещали рассмотреть данный вопрос.