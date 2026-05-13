В ЖК возмущены высокой стоимостью справок в ЦОН. Об этом заявлено сегодня на заседании ЖК.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что к нему с жалобами обращаются граждане, которые недовольны высокой стоимостью справок, выдаваемых в ЦОН.

«К примеру, одна гражданка из Сокулука отмечает, что она сменила имя ребенку и хотела получить свидетельство о рождении. В ЦОН ей отказали, сославшись на отсутствие бланков. А за бумажку, подтверждающую, что свидетельство о рождении есть, запросили 1,1 тысячи сомов. Другая женщина говорит, что в ЦОН за выдачу одного документа в бумажной форме с нее взяли 1 тысячу сомов. Люди справедливо возмущаются, почему одна бумажка с QR-кодом стоит так дорого. Почему так сложно выдать людям дубликаты документов», — вопрошал он.

Нардеп отметил, что в законе о государственных и муниципальных услугах четко написано, что все госуслуги должны предоставляться гражданам по себестоимости.

«Сейчас ЦОНы зарабатывают, но неправильно делать бизнес на простых гражданах. Это большая проблема для граждан, на профильном комитете надо рассмотреть данный вопрос», — призвал Дастан Бекешев.

Замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев отметил, что в системе «Тундук» все документы выдаются бесплатно и признаются всеми госорганами.

«Если человек выезжает за рубеж, то выписываем им бумажные свидетельства», — добавил он, но пообещал рассмотреть предложение депутата.

Дастан Бекешев добавил, что иногда телефоны теряются, ломаются. «Нельзя надеяться только на цифровые гаджеты. Надо давать людям дубликаты документов и по заниженной цене», — отметил он.