В ЖК хотят ужесточить ответственность лабораторий, работающих недобросовестно. Об этом заявлено сегодня на заседании ЖК.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что к депутатам обратился гражданин Алижан Хаджиев.

«Год назад в частной лаборатории «Аквалаб» его маме сделали биопсию и не смогли увидеть онкологию. Из-за ошибочного диагноза женщина получала неправильное лечение от гастрита. И только позднее за рубежом повторная сдача биопсии выявила наличие рака. Сын лишился матери из-за ошибки лаборатории. Сейчас он просит Минздрав лишить «Аквалаб» лицензии, но госорган не реагирует.

Сейчас мы инициируем законопроект об ужесточении ответственности таких лабораторий. Думаю, такие ошибки бывают нередко. Если лаборатории будут допускать систематические ошибки, то их будут лишать лицензий», — отметил он.