11:53
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Власть

В ЖК хотят ужесточить ответственность лабораторий, работающих недобросовестно

В ЖК хотят ужесточить ответственность лабораторий, работающих недобросовестно. Об этом заявлено сегодня на заседании ЖК.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что к депутатам обратился гражданин Алижан Хаджиев.

«Год назад в частной лаборатории «Аквалаб» его маме сделали биопсию и не смогли увидеть онкологию. Из-за ошибочного диагноза женщина получала неправильное лечение от гастрита. И только позднее за рубежом повторная сдача биопсии выявила наличие рака. Сын лишился матери из-за ошибки лаборатории. Сейчас он просит Минздрав лишить «Аквалаб» лицензии, но госорган не реагирует.

Сейчас мы инициируем законопроект об ужесточении ответственности таких лабораторий. Думаю, такие ошибки бывают нередко. Если лаборатории будут допускать систематические ошибки, то их будут лишать лицензий», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/373620/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Рак не приговор. Онколог рассказал, что на самом деле убивает детей
Квоты на лечение рака, Бишкек обратился к Беларуси с просьбой
У комика Элдоса Алмазова диагностировали рак кости. Он просит о помощи
Дорогие анализы. В ЖК просят поставить лаборатории в госстационарах
До 40 процентов случаев рака можно предотвратить. Причины и симптомы
Ежегодно выявляется 6 тысяч случаев. Депутат рассказала о проблемах онкобольных
ВОЗ: До 40 процентов случаев рака можно предотвратить
В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности
Институт омбудсмена КР обеспокоен ростом новых случаев онкологии среди детей
Новый анализ крови выявляет более 50 видов рака еще до появления симптомов
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Бизнес
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
13 мая, среда
11:52
В КР хотят временно снизить налоги на бензин и обнулить их на дизтопливо В КР хотят временно снизить налоги на бензин и обнулить...
11:50
В Чуйской области хотят создать новый туристический центр у затопленного леса
11:47
Депутат: Онкобольные умирают, не дождавшись очереди на аппарат лучевой терапии
11:45
Депутат обеспокоен ростом детского травматизма на игровых площадках в Бишкеке
11:43
Мэрия не планирует снос Дома художника: решение примут на уровне государства