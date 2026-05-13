Власть

Депутат: Смешно, когда в Бишкеке важная трасса никому не принадлежит

Депутат Дастан Бекешев сегодня на заседании ЖК поднял проблему городских дорог.

По его словам, как выяснилось, трасса от Ахунбаева по улице 7 Апреля до Южной магистрали остается бесхозной.

«Ее называют Масалиева. Я пишу мэрии Бишкека, там мне отвечают, что дорога находится на балансе Минтранса. В Минтрансе отвечают, что это не так. Я даже не знаю, кому верить. Смешно, когда в городе трасса никому не принадлежит. Из-за того, что госорганы друг на друга все спирают, дорога остается в ужасном состоянии. Там нет остановок, не чинятся тротуары, не разделена встречная полоса, нет разметок.

В рамках АТР необходимо передать эту трассу мэрии, выделить финансирование и привести ее наконец в нормальное состояние. Надо создать условие для людей — организовать остановки, починить тротуары, сделать разметки», — добавил Дастан Бекешев.
