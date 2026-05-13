Депутат: Бишкекские дороги не выдержали испытание дождями

Бишкекские дороги не выдержали испытание дождями, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Карыбек уулу Улукбек.

По его словам, за несколько дней аномальных ливней люди, машины утопали в лужах.

«Такая ситуация стала большой проблемой для населения. Дорожная инфраструктура просто не выдержала испытания. Все это связано с некачественным строительством и ремонтом дорог. В городе строится сейчас много дорог, но не соблюдаются нормы строительства. Проектные работы ведутся с нарушениями, а подрядные компании не несут за это никакой ответственности. Нужно усилить контроль над работой таких подрядных организаций и качеством дорог», — добавил Карыбек уулу Улукбек.

Напомним, что после ливней Бишкек превратился в «Венецию». Люди выкладывали в соцсети, как город утопал в воде, а ирригационная система не срабатывала.