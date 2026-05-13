Депутат обеспокоен ростом детского травматизма на игровых площадках в Бишкеке. Об этом Суйунбек Омурзаков заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, статистика по детскому травматизму растет и она тревожная.

«Завотделением бишкекской больницы отметил, что ежедневно к ним обращаются около 450 детей с различными травмами. В больницах образуются большие очереди. Анализ показывает, что одной из основных причин являются травмы на игровых площадках торговых центров. При этом торговые центры не обеспечивают скорую помощь детям на месте, не предусмотрены медработники.

Для снижения детского травматизма необходимо усилить требования к администрациям торговых центров, чтобы они обеспечили постоянное присутствие медработников на игровых площадках», — отметил нардеп.