Власть

В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг

В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг. Поправки в Закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс КР» внес ряд депутатов.

Отмечается, что документ разработан в целях обеспечения защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина от сталкинга, то есть противоправных посягательств, связанных с навязчивым преследованием и иными формами нежелательного контакта, осуществляемых вопреки воле лица, представляющих угрозу личной безопасности, психологическому благополучию и неприкосновенности частной жизни.

Инициаторы намерены внедрить в уголовное законодательство понятие «сталкинг», установление уголовной ответственности за сталкинг, создание правовых условий для своевременного обращения потерпевших в правоохранительные органы и обеспечения их эффективной защиты, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными обязательствами КР в сфере предотвращения и борьбы с насилием, в том числе в отношении женщин.

Сообщается, что в действующем законодательстве отсутствует самостоятельный состав преступления, охватывающий систематическое преследование лица вопреки его воле, включая навязчивые попытки установления контакта, слежку, психологическое давление и иные формы вмешательства в частную жизнь. Вместе с тем подобные действия на практике нередко предшествуют совершению более тяжких преступлений, включая насильственные правонарушения.

Существующие нормы уголовного законодательства, в том числе предусматривающие ответственность за похищение лица с целью вступления в брак, принуждение к вступлению в брак, семейное насилие и нарушение неприкосновенности частной жизни, регулируют отдельные аспекты противоправного поведения, однако не охватывают в полной мере системный и повторяющийся характер преследования, который является ключевой характеристикой сталкинга.

Международная и зарубежная практика свидетельствует о признании сталкинга самостоятельной формой противоправного поведения, требующей отдельного правового регулирования.

«Актуальность введения уголовной ответственности за сталкинг обусловлена необходимостью предупреждения эскалации противоправного поведения в более тяжкие преступления, обеспечения эффективной защиты права на личную неприкосновенность и частную жизнь, создания правовых механизмов для своевременного реагирования правоохранительных органов на факты преследования, повышения уровня правовой защищенности граждан, в том числе в условиях развития цифровых технологий и распространения форм дистанционного (онлайн) преследования.

Отсутствие нормативной регламентации сталкинга затрудняет квалификацию подобных действий и ограничивает возможности правоохранительных органов по их своевременному пресечению. Принятие данного проекта закона позволит устранить существующий пробел и обеспечит комплексный подход к противодействию сталкингу», — отмечают депутаты.

В связи с изложенным законопроект предлагается дополнить Уголовный кодекс Кыргызской Республики новой статьей 190-1, предусматривающей уголовную ответственность за сталкинг.
Ссылка: https://24.kg./vlast/373666/
