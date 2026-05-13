Ротация студентов. Депутат предлагает открыть вуз в Балыкчи

Депутат Нурбек Сыдыгалиев 13 мая на заседании Жогорку Кенеша предложил открыть в городе Балыкчи высшее учебное заведение с учетом планируемой ротации студентов и запуска альтернативной автодороги север — юг.

По его словам, ранее он уже поднимал вопрос открытия вуза в Балыкчи.

«Однако мне ответили, что Балыкчи находится всего лишь в 200 километрах от Бишкека и в этом нет необходимости. Но я напомню, что президент Садыр Жапаров заявлял о планах с сентября 2027 года начать ротацию студентов. После запуска альтернативной дороги север — юг студенты из Джалал-Абада, Оша, Баткена и Нарына могли бы учиться в Балыкчи. Нужно развивать регионы, а не концентрировать все в столице», — сказал Сыдыгалиев.

