19:45
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Ротация студентов. Депутат предлагает открыть вуз в Балыкчи

Депутат Нурбек Сыдыгалиев 13 мая на заседании Жогорку Кенеша предложил открыть в городе Балыкчи высшее учебное заведение с учетом планируемой ротации студентов и запуска альтернативной автодороги север — юг.

По его словам, ранее он уже поднимал вопрос открытия вуза в Балыкчи.

«Однако мне ответили, что Балыкчи находится всего лишь в 200 километрах от Бишкека и в этом нет необходимости. Но я напомню, что президент Садыр Жапаров заявлял о планах с сентября 2027 года начать ротацию студентов. После запуска альтернативной дороги север — юг студенты из Джалал-Абада, Оша, Баткена и Нарына могли бы учиться в Балыкчи. Нужно развивать регионы, а не концентрировать все в столице», — сказал Сыдыгалиев.

Напомним, что президент КР ранее заявил о том, что ротация студентов между регионами начнется с сентября 2027 года.
Ссылка: https://24.kg./vlast/373671/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят сократить магистратуру и ввести микроквалификации
Число студентов вузов во всем мире более чем удвоилось за 20 лет
Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
Три дня на аккредитацию: частные медвузы Кыргызстана просят пересмотреть сроки
Продлевать сроки аккредитации медвузов в КР не станут. Что будет со студентами
Не довести до черного списка. Зачем нужен Центр по приему иностранных студентов
Единую платформу приема иностранных абитуриентов запускают в Кыргызстане
Госмонополия на подготовку врачей. Нет цели закрыть частные вузы — Минздрав КР
Парламент одобрил соглашение о строительстве ЛЭП «Кемин — Балыкчи»
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
13 мая, среда
19:41
Бишкекчанка возмутилась вырубкой молодого дерева в сквере Таттыбубу Турсунбаевой Бишкекчанка возмутилась вырубкой молодого дерева в скве...
19:24
Слабовидящие жители Бишкека пожаловались мэру на самокаты на тротуарах
19:01
Экономическое неравенство в богатых странах негативно влияет на здоровье детей
18:55
Секретарь Совбеза Кыргызстана встретился с коллегой из Ирана. Что обсуждали
18:30
14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет