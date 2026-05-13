Кабмин КР решил экономить электричество на одежде чиновников. Как это работает

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о новой рабочей форме для государственных служащих.

Согласно инициативе, сотрудники госорганов должны отказаться от пиджаков и работать в рубашках. По словам главы кабмина, нововведение должно начать действовать уже с завтрашнего дня.

«Вчера из-за дождя было холодно, сегодня уже светит солнце. С завтрашнего дня распоряжение кабмина должно быть полностью внедрено в работу», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он пояснил, что подобная практика применяется в Японии для экономии электроэнергии.

«В Японии применяется такая практика: для сохранения электроэнергии они стали надевать рубашки без галстуков, благодаря чему в государстве были сэкономлены миллиарды иен», — отметил глава кабмина.

По его словам, отказ от костюмов позволит реже использовать кондиционеры в государственных учреждениях.

«Сейчас мы работаем в костюмах и включаем кондиционеры. Если будем просто носить рубашки, то кондиционер можно и не включать. Мы должны экономить электроэнергию», — сказал он.