Как повысить качество образования в КР? Депутаты предложили ряд мер

В Жогорку Кенеш внесен масштабный законопроект, который может стать одним из заметных шагов в реформировании системы образования Кыргызстана. Ряд депутатов разработал пакет законопроектов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс, Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», Закон «О внешней миграции»)».

Так, депутаты предлагают создать особые налоговые и миграционные условия для иностранных преподавателей, упростить их трудоустройство и освободить образовательные учреждения от части расходов на привлечение зарубежных специалистов.

Новый законопроект должен помочь решить кадровый кризис в школах и вузах, привлечь международных специалистов и приблизить систему образования КР к мировым стандартам.

Авторы инициативы считают: без модернизации образования Кыргызстан рискует столкнуться с еще более острым дефицитом кадров и снижением конкурентоспособности молодых специалистов на международном рынке.

Школ становится больше, а нагрузка — выше

Система образования Кыргызстана продолжает быстро расти. По данным на 2025 год, в стране работают 2 тысячи 394 школы, из которых 2 тысячи 175 — государственные и муниципальные, а 219 — частные.

Количество школьников уже превысило 1 миллион 526 тысяч человек. Особенно высокая нагрузка наблюдается в Бишкеке и Оше, где число учащихся ежегодно увеличивается. При этом общее количество педагогов составляет около 108 тысяч человек.

В парламенте отмечают, что существующая инфраструктура все сложнее справляется с растущими потребностями. Во многих регионах сохраняется острый дефицит ученических мест, а часть школ нуждается в серьезном обновлении.

Среди главных проблем депутаты называют:

быстрый рост населения;

переполненность школ;

изношенность инфраструктуры;

нехватку современного оборудования;

медленное внедрение цифровых технологий.

Потребность в специалистах нового поколения

По мнению инициаторов законопроекта, современная система образования уже не может ограничиваться только базовым обучением. Сегодня стране необходимы специалисты, способные конкурировать на международном уровне — прежде всего в технологических и инженерных сферах.

Именно поэтому в Кыргызстане все чаще говорят о необходимости внедрения:

международных стандартов обучения;

цифровых образовательных платформ;

инновационных методик преподавания;

программ по искусственному интеллекту;

робототехнике;

программированию;

инженерным и естественно-научным дисциплинам.

Особую роль в этой стратегии должен сыграть президентский лицей «Акылман», который позиционируется как образовательная площадка нового поколения для подготовки талантливой молодежи.

Проблема дефицита кадров

Одной из самых болезненных проблем системы образования остается дефицит квалифицированных педагогов. Наиболее остро нехватка кадров ощущается по следующим направлениям.

В школах это математика, физика, химия, информатика, биология, английский язык, русский язык.

В новых технологических сферах это программирование, робототехника, цифровые технологии, искусственный интеллект.

Серьезный кадровый дефицит наблюдается и в вузах. Особенно не хватает специалистов по IT, кибербезопасности, энергетике, инженерии, телекоммуникациям, прикладной математике и медицинским наукам.

Почему преподаватели уходят

Авторы законопроекта прямо признают: образовательная система проигрывает конкуренцию частному сектору и зарубежным работодателям.

Среди причин кадрового кризиса называются:

отток специалистов за границу;

старение преподавательского состава;

недостаток ученых и преподавателей с научными степенями;

более высокие зарплаты в международных IT-компаниях;

высокая конкуренция за специалистов в технологической сфере;

ограниченные возможности академического обмена.

В парламенте отмечают, что квалифицированный специалист в области IT или искусственного интеллекта сегодня может зарабатывать в зарубежных компаниях в разы больше, чем в системе образования Кыргызстана.

Что предлагают депутаты

Главная цель законопроекта — сделать Кыргызстан более привлекательным для иностранных преподавателей и международных образовательных проектов.

Для этого предлагается сразу несколько мер поддержки.

Налоговые льготы

Иностранных преподавателей хотят освободить от подоходного налога и от обязательных страховых взносов.

По мнению депутатов, это позволит снизить расходы образовательных организаций и повысить привлекательность работы в Кыргызстане.

Упрощенный вид на жительство

Еще одна инициатива — упростить миграционные процедуры для иностранных преподавателей.

Законопроект предусматривает возможность получения временного вида на жительство, что должно сократить бюрократические процедуры и ускорить приглашение зарубежных специалистов.

Депутаты считают, что это позволит:

развивать международные образовательные программы;

усиливать академическую мобильность;

создавать партнерства с зарубежными университетами;

быстрее внедрять современные методики обучения.

Льготы для школ и вузов

Документ также предусматривает освобождение от НДС импорта современного образовательного оборудования.

Поддержку предлагается распространять как на государственные, так и на частные образовательные учреждения.

В парламенте подчеркивают: частный сектор уже занимает более половины рынка образовательных услуг и играет важную роль в развитии современной образовательной среды.

Мировой опыт

Авторы законопроекта ссылаются на международный опыт.

Так, в Сингапуре активно используются налоговые стимулы и упрощенные визовые режимы для преподавателей, благодаря чему страна входит в число мировых лидеров по качеству образования.

Объединенные Арабские Эмираты смогли быстро развить сеть международных школ и университетов благодаря налоговым льготам и упрощенному получению вида на жительство для педагогов.

А Казахстан уже реализует программы по привлечению иностранных преподавателей и предоставляет специальные рабочие визы для специалистов в сфере образования.

Почему это важно для Кыргызстана

В парламенте отмечают: значительная часть талантливой молодежи Кыргызстана не имеет возможности получать образование за рубежом из-за финансовых или визовых ограничений.

Поэтому задача государства — создать внутри страны условия, при которых международное образование станет доступным без необходимости уезжать за границу.

Ожидается, что реализация законопроекта позволит:

повысить качество образования;

расширить доступ молодежи к современным знаниям;

подготовить специалистов для экономики будущего;

усилить позиции Кыргызстана в международном образовательном пространстве;

укрепить научный и интеллектуальный потенциал страны.

Ставка на долгосрочное развитие

Авторы инициативы называют предлагаемые изменения стратегическими и комплексными. По их мнению, речь идет не просто о льготах для иностранных специалистов, а о попытке перестроить всю систему образования под современные мировые требования.

Если закон будет принят, Кыргызстан рассчитывает ускорить модернизацию школ и вузов, привлечь сильных преподавателей из-за рубежа и создать конкурентоспособную образовательную среду, способную готовить специалистов нового поколения.