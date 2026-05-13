Адылбек Касымалиев на вертолете проинспектировал объекты Игр кочевников и F1H2O

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет: территория ответственности» совершил рабочую поездку по Иссык-Кульской области, чтобы проверить готовность объектов к крупным международным мероприятиям.

По данным кабмина, из-за удаленности объектов инспекция проходила на вертолете. В поездке участвовали представители СМИ, которые наблюдали за процессом проверок и рабочими совещаниями в режиме реального времени.

Фото кабмина

В ходе поездки Адылбек Касымалиев посетил ущелье Кырчын, где ознакомился с подготовкой площадок для этнокультурных мероприятий. Также он осмотрел Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии и племенного коневодства — ипподром, где обсуждалась модернизация объекта перед международными состязаниями.

Особое внимание уделили подготовке к проведению в селе Бает чемпионата мира «UIM F1H2O — Гран-при Кыргызстана. Иссык-Куль — 2026». Главе кабмина представили план благоустройства прибрежной зоны и инфраструктуры для приема иностранных команд и туристов.

Кроме того, Касымалиев посетил культурный центр «Рух Ордо», где пройдут официальные мероприятия в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников.

Во время рабочей поездки председателю кабмина также показали новую спецтехнику, закупленную для Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Министр Нурдан Орунтаев доложил о распределении техники для благоустройства населенных пунктов Иссык-Кульской области.

По итогам инспекции Адылбек Касымалиев поручил профильным ведомствам ускорить подготовку объектов и обеспечить соблюдение графиков и международных стандартов качества.