Новый шестиполосный мост в Бишкеке достроят осенью 2026 года

Строительство моста через технический канал теплосети на улице Чокана Валиханова в Бишкеке планируют завершить в октябре 2026 года. Об этом заместитель мэра столицы Рамиз Алиев сообщил главе кабмина Адылбеку Касымалиеву во время инспекции объекта.

Согласно проекту, мост будет шестиполосным. Общая длина сооружения составит 90 метров, предусмотрены тротуары шириной по 3 метра с обеих сторон.

Как отметил Рамиз Алиев, работы выполняют за счет средств мэрии Бишкека. Финансирование из местного бюджета будут производить поэтапно в течение трех-пяти лет.

Во время осмотра объекта Адылбек Касымалиев в шутку спросил у представителей мэрии, смогут ли они завершить строительство за собственные средства или «опять будут просить деньги». В ответ Рамиз Алиев заверил, что проект полностью реализуют за счет городского бюджета.
