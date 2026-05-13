19:46
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Секретарь Совбеза Кыргызстана встретился с коллегой из Ирана. Что обсуждали

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков провел встречу с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по внешней политике Али Багери. Об этом сообщает администрация президента КР.

В преддверии 21-ой встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждены актуальные региональные и международные процессы.

Кроме того, обсуждено текущее состояние и перспективы взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

Отдельно подчеркнута роль Кыргызской Республики в качестве председательствующей стороны в ШОС, а также значимость дальнейшего укрепления многостороннего взаимодействия в рамках организации.
Ссылка: https://24.kg./vlast/373713/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Совбез Кыргызстана и ОДКБ обсудили риски и планы на 2026 год
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
Секретарь Совбеза встретился с послом России в Кыргызстане. О чем говорили
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации
Кыргызстан заручается поддержкой ШОС для избрания в Совет безопасности ООН
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
Кыргызстан и Индия обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
13 мая, среда
19:41
Бишкекчанка возмутилась вырубкой молодого дерева в сквере Таттыбубу Турсунбаевой Бишкекчанка возмутилась вырубкой молодого дерева в скве...
19:24
Слабовидящие жители Бишкека пожаловались мэру на самокаты на тротуарах
19:01
Экономическое неравенство в богатых странах негативно влияет на здоровье детей
18:55
Секретарь Совбеза Кыргызстана встретился с коллегой из Ирана. Что обсуждали
18:30
14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет