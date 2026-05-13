Секретарь Совбеза Кыргызстана встретился с коллегой из Ирана. Что обсуждали

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков провел встречу с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по внешней политике Али Багери. Об этом сообщает администрация президента КР.
В преддверии 21-ой встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждены актуальные региональные и международные процессы.
Кроме того, обсуждено текущее состояние и перспективы взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.
Отдельно подчеркнута роль Кыргызской Республики в качестве председательствующей стороны в ШОС, а также значимость дальнейшего укрепления многостороннего взаимодействия в рамках организации.