Секретарь Совбеза Кыргызстана встретился с коллегой из Ирана. Что обсуждали

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков провел встречу с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по внешней политике Али Багери. Об этом сообщает администрация президента КР.

В преддверии 21-ой встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждены актуальные региональные и международные процессы.

Кроме того, обсуждено текущее состояние и перспективы взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

Отдельно подчеркнута роль Кыргызской Республики в качестве председательствующей стороны в ШОС, а также значимость дальнейшего укрепления многостороннего взаимодействия в рамках организации.