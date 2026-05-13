00:21
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США

Президент США разместил на своей платформе Truth Social рисунок, на котором Венесуэла изображена в цветах американского флага. Над изображением — короткая надпись «51-й штат». Публикация также распространена Белым домом, пишет DW.

Накануне американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Он мотивировал свое решение «нефтяными запасами Венесуэлы на $40 триллионов», добавив, что венесуэльцы «любят его». Ранее Дональд Трамп не раз предлагал стать 51-м американским штатом Канаде, а также заявлял о планах взять под контроль Гренландию.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес уже категорически отвергла возможность присоединения южноамериканского государства к США. По ее словам, «это никогда бы не рассматривалось». «Мы будем и дальше защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу историю», — заявила Родригес. Венесуэла — «не колония, а свободная страна», подчеркнула она. В то же время политик отметила, что Каракас сохраняет программу сотрудничества с Вашингтоном.
Ссылка: https://24.kg./vlast/373722/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
В Нью-Йорке требуют отменить концерт Юлдуз Усмановой на Брайтон-Бич
Посол США ознакомился с работой рудника «Кумтор»
Игры кочевников. В Кыргызстан ждут команду по кок бору из штата Юта
Торнадо разнес город в Оклахоме. Повреждена авиабаза, есть пострадавшие
Сколько граждан Кыргызстана депортировано из США, рассказали в МИД
Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев
Глава МВД Кыргызстана в Самарканде встретился с представителем Госдепа США
В Вашингтоне представили инициативу Silk Seven Plus для развития связей в ЦА
Кыргызстан и США обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
О приоритетах США в сотрудничестве с Центральной Азией рассказала эксперт
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 мая, среда
23:40
Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта
23:20
Минпросвещения получило служебные автомобили отечественного производства
23:02
Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США
23:00
Сергей Глуховеров: Переговоры туроператоров Кыргызстана и РК пока безрезультатны
22:48
Письмо 75. Около 40 человек уволились из Жогорку Кенеша