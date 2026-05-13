Письмо 75. Около 40 человек уволились из Жогорку Кенеша

После событий, известных как «письмо 75», стало известно, что из Жогорку Кенеша уволились более 40 сотрудников. Руководитель аппарата парламента Алмасбек Абытов подтвердил это «Азаттыку».

По его словам, сотрудники покинули свои должности по различным причинам, однако это не связано с последними политическими событиями.

«Если учитывать помощников и советников бывшего спикера, то это около шести-семи человек. В целом ушло более тридцати, около сорока человек. Это обычное явление. А расследованием по делу «письма 75» занимаются следственные органы. Кто принес письмо, кому оно было адресовано и чьи действия имели место — все это выясняется следствием. Нам такую информацию не предоставляют», — сказал Абытов.

Напомним, 11 февраля задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков. Среди них — Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков.

По данным пресс-службы МВД, в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к главе государства Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями». Это обращение стало одним из поводов для отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.