Парламент одобрил законопроект о защите персональных данных. Решение принято при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Как отметил директор Госагентства по защите персональных данных Кутман Мамыров, до настоящего времени регулирование вопросов, связанных с обработкой и защитой персональных данных, осуществлялось на основе Закона «Об информации персонального характера».

«Однако в связи с активным развитием цифровых технологий, расширением сферы электронных услуг и цифрового документооборота возникла необходимость комплексного обновления законодательства, регулирующего цифровую среду и обращение цифровых данных.

С этой целью 31 июля 2025 года был принят Цифровой кодекс, который систематизирует правовое регулирование цифровых отношений, включая обработку, хранение, передачу и защиту персональных данных. В соответствии с ним вся совокупность вопросов, ранее регулируемых Законом «Об информации персонального характера», теперь урегулирована в главе 11 Цифрового кодекса», — отметил он.

Депутаты отметили, что в стране увеличилось количество киберпреступлений с использованием персональных данных граждан. Они призвали уполномоченные органы усилить борьбу с такими преступниками и оперативно реагировать на жалобы граждан.

Депутат Токтобубу Ашымбаева сказала, что граждане совершают покупки через различные приложения, в том числе Temu, и используют при этом паспортные и банковские данные. Она спросила, какая работа ведется по защите персональных данных.

Директор Государственного агентства по защите персональных данных Кутман Мамыров отметил, что Кыргызстан сформирует перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных.

«В соответствии с Цифровым кодексом подготовлен проект порядка определения адекватности защиты прав субъектов персональных данных в иностранных государствах. Согласно порядку, будет проведен мониторинг и составлен список стран, с которыми Кыргызстан сможет обмениваться данными. Эти государства будут признаны странами, обеспечивающими адекватную защиту персональной информации. В случае, если страна не входит в данный перечень, трансграничная передача данных допускается только при условии предоставления субъектом соответствующего согласия», — добавил он.

В итоге депутаты одобрили законопроект в первом чтении.