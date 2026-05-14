Парламент КР одобрил соглашение об устранении двойного налогообложения с Японией

Жогорку Кенеш рассмотрел проект закона «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов, подписанного 19 декабря 2025 года в Токио».

Как отметил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов, данный проект закона необходим для выработки общего подхода во взаимоотношениях налогового законодательства КР с Японией, которые одновременно отражали бы национальные положения в налоговом законодательстве Кыргызстана.

«Проект является единой формой в решении тех общих проблем и задач, которые возникают в правовой сфере международного двойного налогообложения», — добавил он.

Чиновник заметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами составил более $120 миллионов, из них импорт — более $119 миллионов.

«Из Японии мы зачастую экспортируем легковые авто, запчасти, электрическое и медоборудование, продукты питания. Из Кыргызстана же идут на экспорт товары легкой промышленности, кожаные изделия и обувь», — подчеркнул он.

Депутаты одобрили соглашение в первом чтении.