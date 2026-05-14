Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины. ЕС рассматривает кандидатуру Меркель для контактов с РФ

Среди кандидатов на роль переговорщика с Россией фигурирует и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает газета Spiegel.

Фото из архива. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стать переговорщиком между ЕС и Россией по украинскому вопросу

В Евросоюзе активно обсуждают кандидатов на роль посредника для возобновления диалога с Кремлем.

Издание отмечает, что преимущество Меркель перед президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (его также предлагают на позицию переговорщика с Москвой) заключается в том, что она больше не занимает правительственную должность. Также она лично знакома с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и «говорит по-русски».

При этом сама Ангела Меркель пока не ответила на вопрос о том, готова ли стать переговорщиком от Европы.

«Никаких запросов к бывшему канцлеру не поступало», — заявили в ее офисе.

Напомним, 9 мая, выступая перед СМИ, Владимир Путин заявил, что для него предпочтительным переговорщиком от Европы мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Однако в правительстве ФРГ сразу выступили против. Глава евродипломатии Кая Каллас также отвергла кандидатуру Шредера, так как он якобы является «лоббистом российских госкомпаний». Она предложила в качестве переговорщика ...себя.

  
