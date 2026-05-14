Власть

У России особое внимание к сотрудничеству с Кыргызстаном в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Встреча прошла в рамках заседания секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит сегодня в Бишкеке.

В ходе беседы Сергей Шойгу передал главе государства дружеский привет и добрые пожелания от президента России. Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с Садыром Жапаровым, которые прошли в апреле в Москве. Российская сторона считает, что эти договоренности внесли значимый вклад в развитие стратегического партнерства двух стран.

Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кыргызстаном в сфере безопасности. Сергей Шойгу напомнил, что государства-члены закрепили это направление в Стратегии развития ШОС до 2035 года.

Секретарь Совбеза РФ предложил обсудить ряд практических инициатив для укрепления профильного взаимодействия. Успешная реализация этих шагов значительно повысит авторитет Шанхайской организации сотрудничества на международной арене.

Справка 24.kg

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная для обеспечения региональной безопасности, экономического и культурного сотрудничества между странами Центральной Азии, России, Китая, Индии, Пакистана и Ирана, а также Беларуси. Ее основные цели — борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, укрепление доверия и развитие экономического партнерства в регионе. 
Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
