Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации кредитного и грантового соглашений с Европейским банком реконструкции и развития по проекту строительства линии электропередачи 500 киловольт между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи».

Документ принят Жогорку Кенешем 22 апреля 2026 года.

Соглашения между нашей страной, ЕБРР и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» подписаны 31 декабря 2025-го в Бишкеке.

Проект предусматривает строительство воздушной линии электропередачи напряжением 500 киловольт между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи».

Министерству финансов поручено уведомить ЕБРР о выполнении КР всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашений в силу.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.