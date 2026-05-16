Власть

Кыргызстан ратифицировал соглашение с ЕБРР по строительству ЛЭП Кемин — Балыкчи

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации кредитного и грантового соглашений с Европейским банком реконструкции и развития по проекту строительства линии электропередачи 500 киловольт между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи».

Документ принят Жогорку Кенешем 22 апреля 2026 года.

Соглашения между нашей страной, ЕБРР и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» подписаны 31 декабря 2025-го в Бишкеке.

Проект предусматривает строительство воздушной линии электропередачи напряжением 500 киловольт между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи».

Министерству финансов поручено уведомить ЕБРР о выполнении КР всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашений в силу.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg./vlast/373912/
