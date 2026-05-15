Кыргызстан назначил первого посла в Египте после открытия дипмиссии

Талгат Аширбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Египте. Об этом сообщили в администрации президента.

Фото пресс-службы президента. Талгат Аширбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Египте

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее, 15 декабря 2025 года, указом главы государства было учреждено посольство Кыргызстана в Каире.

Таким образом, Талгат Аширбеков стал первым послом Кыргызстана в Египте после открытия дипломатической миссии в этой стране.

Ранее Аширбеков работал заместителем заведующего отделом внешней политики администрации президента.