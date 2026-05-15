Власть

Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчы» на Иссык-Куле

Совет по управлению Специальной финансово-инвестиционной территории «Тамчы» провел первое заседание и назначил руководство проекта.

Председателем Совета избран министр юстиции Аяз Баетов. Его заместителями стали Али Иджаз Ахмад и министр экономики Бакыт Сыдыков.

На заседании также назначили руководителя управляющей компании СФИТ — им стал Талантбек Иманов.

Власти заявили, что проект переходит от этапа нормативной подготовки к операционному запуску. До начала работы с резидентами руководство должно создать полноценную управляющую компанию и завершить формирование регуляторной базы.

Совет утвердил план развития финансового центра, внутренние регламенты и первый пакет нормативных документов.

Управляющая компания будет заниматься регистрацией резидентов, выдачей лицензий и развитием инфраструктуры территории площадью около 6 тысяч гектаров на Иссык-Куле.

Кроме того, в рамках проекта создается Международный центр разрешения споров, который будет работать на основе норм английского общего права.

Сейчас идет набор сотрудников, включая подбор председателя и судей международного арбитража.

Летом 2026 года на берегу Иссык-Куля планируют открыть первый бизнес-центр СФИТ «Тамчы», где разместятся офисы управляющей компании и начнется прием первых резидентов.

По словам Аяза Баетова, «Тамчы» создается как международная площадка для привлечения капитала в Центральную Азию с независимым правосудием и прозрачными правилами для инвесторов.
